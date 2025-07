"No es normal": Evenepoel encendió las alarmas tras retirarse del Tour

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), doble campeón olímpico, abandonó el Tour en pleno ascenso del Tourmalet, llorando y desesperado, sin encontrar los motivos de "tres días malos consecutivos", y afirmó que "renunciar era la mejor opción".



"Puedes tener un mal día de vez en cuando, pero tres seguidos no es normal. Lo tenía que dejar, también me lo dijo el director del equipo. No sé qué me pasa, no tengo ni idea, tenemos que investigarlo ahora. Todo el mundo sabe que he tenido un invierno terrible, pero... Quién sabe, quizá tenga algún problema con el cuerpo. No lo sé", explicó el campeón belga.

Vea también: Tour de Francia 2025: Pogacar y Vingegaard en la general tras la etapa 14



La fatiga podría ser la razón del bajo rendimiento de Evenepoel, sin señalar a la fractura de clavícula que sufrió en diciembre.



"No sé si será por fatiga. Podría ser cualquier cosa. Fuera de la bici no me siento mal, pero encima, no funciona. No puedo esforzarme tanto como de costumbre", destacó.

Le puede interesar: Tour de Francia 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 14



A pesar de la retirada, Evenepoel puso en valor su triunfo en la contrarreloj de Caen y el hecho de haber vestido el maillot blanco y de haber sido segundo y tercero en la general.

Otras noticias