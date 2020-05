"No hablamos todos los días por whatsapp": la incómoda respuesta de Egan Bernal a Contador

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos y vigente campeón del Tour de Francia, reconoció que sus compañeros Geraint Thomas y Chris Froome también tienen opciones en la ronda gala y que, en estos momentos, no podía decir al equipo que quería ser "el único líder".



Bernal dejó claro, en una cita con Eurosport, que "el gran objetivo de la temporada es el Tour" y que aunque no había "hablado mucho" con Thomas y con Froome, se llevan "muy bien" y no había ningún problema, al contrario.

"No es que hablemos todos los días por wasap, pero nos llevamos bien, lo que desde luego no hemos hecho es comentar nada sobre quién va a ser el líder o no el Tour", dijo Bernal.



El equipo Ineos es británico y Thomas y Froome también lo son, y ambos han ganado el Tour, por lo que podría ser una buena apuesta para ellos.