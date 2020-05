No se sonrojó: plausibles elogios de Primoz Roglic hacia Egan Bernal

Luego que la UCI (Unión Ciclística Internacional) confirmara que el Tour de Francia se va a correr entre la última semana de agosto y el mes de septiembre, en una fecha atípica por la pandemia del coronavirus, se han confirmado algunos corredores importantes para la ronda gala y, a pesar de las duras circunstancias, se prevé un intenso duelo por el maillot amarillo que por ahora la pertenece a Egan Bernal.

Uno de los primeros corredores que confirmó su presencia en la ronda gala fue el esloveno Primoz Roglic, actual campeón de la Vuelta a España y líder del Jumbo Visma, equipo que se ha armado para pelear mano a mano contra Ineos en el World Tour. El experimentado corredor se animó a hablar de Egan Bernal y lo llenó de elogios por su presente.

Creo que es un gran corredor, ganó el Tour el año pasado... Desde mi punto de vista es una persona muy amable y simpática”, señaló en primera medida Primoz Roglic en diálogo con el programa ‘ESPN Bike’.

Además, opinó sobre la fortaleza del colombiano: “Me gusta como es y me gusta competir contra él, es muy fuerte… No dudo que este año también va a tener un gran Tour de Francia”.

Cabe señalar que ambos corredores se verán en una encrucijada durante el Tour, puesto que, tanto Ineos como Jumbo, presentarán un tridente de ‘capos’ en Francia. Por un lado, estarán Egan Bernal, Geraint Thomas y Chris Froome; mientras que en el otro figuran Roglic, Tom Domuolin y Steven Kruijswijk.