Nuevo 'vainazo' de Nairo Quintana al Movistar: "Las discusiones no van conmigo"

Nairo Quintana sigue luchando por poder alcanzar el sueño amarillo. Con 30 años, su máximo objetivo deportivo es vestirse de este color y poder ganar la más grande en su carrera para así sumar las tres importantes competencias del ciclismo mundial: Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia.

Por eso no se rendirá y continuará dando lo mejor de sí en busca de este objetivo. Ahora, en la edición actual del Tour, está corriendo con el Arkea Samsic de Francia, tras salir del Movistar por problemas en el equipo.

Precisamente sobre esto, Quintana habló con el diario As al respecto y confesó que se siente mucho mejor, además tiene el apoyo de la escuadra para intentar alcanzar los objetivos, que esto es lo importante.

“En Arkea me siento de nuevo confiado y motivado. Todos los compañeros me apoyan para lograr un objetivo”, dijo Nairo que agregó: “Estoy mejor así. Las discusiones no van conmigo. Terminé un poco cansado de notar la división con varios líderes y las mismas metas”, puntualizó.

Cabe recordar que en el Movistar Team tuvo al final algunas discusiones con Alejandro Valverde y, en especial, con Mikel Landa, ya que los dos eran cartas del equipo para el Tour de año pasado y la Vuelta a España.

“Ahora dispongo de un bloque sólido: Barguil me ayudará en la montaña, como Anacona o Dayer (su hermano)", concluyó.