El colombiano Egan Bernal, que se dejó 3.21 minutos en la primera etapa pirenaica del Tour, confirmó que estuvo a punto de rendirse cuando perdió la rueda de los favoritos, pero que el equipo le animó a seguir y que limitó las pérdidas en la meta.

"Estaba sufriendo, fue una etapa muy difícil y de las primeras que he hecho del Tour de Francia, estoy muy cerca también. Una etapa muy dura desde el comienzo, no había un metro llano, todo el día para arriba y para abajo, se hizo muy dura, la media de watios, y la fuerza que se movió fue alta", aseguró el ciclista de Ineos, que ahora es vigésimo de la general a 4 minutos del líder, el australiano Jai Hindley.

Vea también: Pogacar sintió el mazazo que le dio Vingegaard en el Tour: "ha sido un duro golpe"

Bernal, que regresó al Tour tras el duro accidente que sufrió en 2022, que estuvo a punto de costarle la carrera, reconoció que este primer contacto con la alta montaña ha puesto de manifiesto que no está en condiciones de rivalizar por una general que ganó en 2019.

"No estoy en el mejor nivel, pero lo estoy entregando todo. El equipo me echó una mano en el final cuando me quedé del grupo, podría haber sido peor, aunque he perdido mucho", señaló.

Le puede interesar: Apareció Daniel Martínez en el Tour y se metió en la pelea por la clasificación de montaña

"Cuando me quedé descolgado me quería entregar y el equipo me decía que siguiera apretando, que el Tour es muy largo. Los compañeros hicieron un buen trabajo, y Carlitos (Rodríguez) y Tom (Pidcock) estuvieron arriba. Es bueno tener gente en todas las posiciones", señaló.

Bernal hablará ahora con los responsables del Ineos para determinar cuáles serán los objetivos en lo que queda de Tour.

"No creo que con esta ventaja me dejen entrar en una fuga, tendría que perder más tiempo", señaló.