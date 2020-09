Pogacar admite la superioridad de Roglic, pero no se rinde antes de la crono

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo de la general y maillot blanco de mejor joven, no tira la talla en la lucha por desbancar a su compatriota Primoz Roglic del primer puesto, aunque admite que "ha sido superior un día más"



"Está claro que Primoz Roglic ha sido más fuerte que yo, una vez más. Traté de ganar un poco de tiempo en la última subida, pero no pude rebañar ni un segundo".



El ciclista de Komenda, de 21 años, arrancó cerca de la cima del Col de Glières para lograr puntos del maillot de la montaña y probar las fuerzas de los rivales, pero tropezó con Roglic y su equipo.



"Hice una buena subida a Glières, pero no tuve fuerzas para dejarlo atrás. Estoy feliz con ese resultado. Ha sido un buen día. La brecha es demasiado grande, pero haré todo lo que pueda, incluso para asegurar mi segundo lugar".



Si nada cambia la jornada del viernes, Tadej Pogacar afrontará afrontará la contrarreloj del sábado en La Planche des Belles Filles a 57 segundos de Primoz Roglic.

Entretanto, el polaco Michal Kwiatkowski y el ecuatoriano Richard Carapaz se dieron un homenaje en nombre del Ineos entrando juntos en la meta de la decimoctava etapa disputada entre Méribel y La Roche Sur Foron, de 175 kilómetros, en la que Mikel Landa y Enric Mas escalaron dos puestos en la clasificación que domina el esloveno Primoz Roglic.