El ciclista esloveno de 24 años Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que se fracturó la muñeca izquierda a finales de abril en la Lieja-Bastogne-Lieja (Bélgica), confía en la total recuperación de su forma física y en poder incorporarse en el Tour de Francia, aunque tenga que modificar su preparación.

"He estado entrenando bastante bien, haciendo el 'home trainer' y corriendo, y esta semana he vuelto a la bicicleta de carretera. No estoy tan mal como pensaba. Mi muñeca mejora día a día. Ya no me duele, pero acabo de volver a entrenarme en carretera, así que sigo siendo prudente", reveló el esloveno al diario francés L'Équipe.

Vea también: Confirman cuándo volverá a correr Evenepoel: se medirá con un colombiano 'top'

Con vistas al Tour de Francia, Pogacar se reunió con sus compañeros en Sierra Nevada "para un campo de entrenamiento en altitud", el 11 de junio saldrá "para hacer algunos reconocimientos de etapa" y luego irá hacía Sestrières (Italia) para otra "concentración" e intentará sacar el máximo partido de ello.

¿Cuál será la próxima carrera de Pogacar?

Además, participará en los Campeonatos de Eslovenia, en la contrarreloj y en la prueba en ruta, el 24 y 25 de junio.

El ciclista siempre intentó ver el lado positivo de su incidente: "Me digo a mí mismo que este tipo de contratiempos no son necesariamente malos en una temporada tan ajetreada. Al menos te tomas un tiempo para ti, descansas el cuerpo y la cabeza, y luego sólo es la muñeca, no es para tanto. No diría que es un verdadero contratiempo. Es solo una situación desafortunada de la que puedo sacar algo positivo".

Pogacar confirmó su ausencia en la Vuelta a Eslovenia (del 14 al 18 de junio) y aseguró que no está preocupado, que necesita concentrarse "en largas sesiones de entrenamiento y en el entrenamiento fraccionado, más que en las carreras".

Entre risas, el joven ciclista confesó que fue "un poco estúpido por desobedecer las órdenes del médico" ya que debería haber esperado seis semanas antes de volver a empezar.

Le puede interesar: Ya van tres: confirman a otro ciclista colombiano para el Criterium del Dauphiné

El Tour de Francia este año tendrá un gran comienzo, con dos etapas montañosas en el País Vasco, a lo que el esloveno expresa: "Las dos primeras etapas serán magníficas, muy duras. Creo que prefiero eso a las etapas llanas de las primeras semanas. Hay menos estrés, ya puedes ver quién está en forma y quién no. Los dos primeros días serán llanos, un poco como hace dos años (con la Fosse aux Loups y una doble ascensión a Mûr-de-Bretagne), cuando me sentí muy bien. Me gusta que las grandes vueltas empiecen así".