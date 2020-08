Pogacar encabeza la lista del UAE Team para el Tour de Francia

El español David de la Cruz (Sabadell, 31 años) ha sido confirmado en el equipo UAE Emirates para la 107 edición del Tour de Francia que comienza el próximo sábado en Niza, formación que tendrá como líderes al esloveno Tadej Pogacar y al italiano Fabio Aru.

La formación emiratí contará con las bazas de Pogacar, tercero en la Vuelta 2019 y Fabio Aru para la general y con el noruego Alexander Kristoff para las llegadas al esprint.

🇫🇷 It's finally here! We're excited to announce our lineup for #TDF2020, with the big race kicking off on Saturday:



🇸🇮@TamauPogi

🇮🇹 @FabioAru1

🇮🇹 @davideformolo

🇸🇮 @PolancJan

🇳🇴 @Kristoff87

🇳🇴 @VSLaengen

🇪🇸 @iamdlax

🇮🇹 @MarcatoMarco #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/7BHGvsVQfn