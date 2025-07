Pogacar enciende alarmas en el Tour de Francia: "me dio un poco de miedo"

Tadej, contento con el resultado final en la segunda etapa

Pogacar hizo un balance positivo de la segunda etapa, pues la segunda plaza en meta le puso segundo en la general, y además se hizo con el maillot de la montaña.



"Fue un buen día, una etapa larga y dura. Hubo un poco de todo: lluvia, estrés, ataques... Me sentí bien de cara al final, y mi equipo también lo hizo bastante bien. Estoy muy contento de haber conseguido un sólido segundo puesto", explicó.



El líder del UAE no esperaba el maillot de líder de la montaña, pero saldrá con él en la tercera etapa, dispuesto a disfrutar de esa circunstancia.



"No esperaba ponerme el maillot de lunares, pero aquí estoy y disfrutaré del día con él mañana. He ganado la clasificación de la montaña del Tour de Francia dos veces en mi carrera, pero sólo lo he llevado una vez en los cinco Tours que he disputado. Será mi segundo día con el maillot de lunares, y será una sensación especial", dijo.