Pogacar está satisfecho por superar un "día difícil" en el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), maillot amarillo del Tour, celebró el hecho de haberse salvado de la caída que se produjo en la recta de meta, poco antes de que el británico Mark Cavendish batiese el récord de victorias en el Tour con 35, superando al mítico Eddy Merckx.

Pogacar detuvo su sesión de enfriamiento para bajarse de la bicicleta y felicitar al "Expreso de Man". Después de unas amables palabras y un cálido abrazo, Cavendish le hizo un guiño al líder del Tour, actualmente con 12 victorias de etapa y dos de la general.

"No superes ese récord ahora, eh?", bromeó "Cav" mientras le daba un codazo a Pogacar.

"No, no, no te preocupes, lo vas a tener durante mucho tiempo", respondió el esloveno, que comentó la caída del final, que pudo salvar sin problemas.

"Estábamos en el pelotón y los corredores de delante frenaron y nos tocamos las ruedas y los hombros, pero afortunadamente escapé de la caída. Reaccioné instintivamente y tuve mucha suerte de evitarla. Es un elemento natural de las etapas llanas", dijo en meta.

Pogacar, quien volvió a "disfrutar de vestir el maillot amarillo", dijo haber salvado una etapa "delicada".

"Lo más interesante es que pude llegar a la meta con total seguridad en una etapa delicada. Fue menos estresante que la de Turín, ya que las cosas delante siempre estuvieron relativamente tranquilas", señaló.