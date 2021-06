Pogacar, listo para defender el título del Tour: "Estoy en forma y lleno de confianza"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se siente "en forma y lleno de confianza" para defender con éxito el título del Tour de Francia en la 108 edición que comienza este sábado en Brest.



Después de su triunfo en la Lieja -Bastoña, el líder del UAE, de 22 años, se tomó un tiempo de descanso y tras atender compromisos con los patrocinadores se marchó a inspeccionar las etapas alpinas del Tour concentrándose en Sestrieres. De los puertos, directo a ganar el Tour de Eslovenia.



"En las montañas probé mi forma, la preparación fue muy buena y entrené de una manera relajada. Tras el Tour de Eslovenia y el campeonato esloveno me siento en forma y lleno de confianza", señaló Pogacar a dos días del inicio del Tour.



Sobre el recorrido de la presente edición, Pogacar considera que "la primera semana es más nerviosa que el año pasado, pero será divertida".



Según el campeón de 2020, serán especialmente interesantes las dos primeras etapas. "Los finales son difíciles. No tenemos idea de cómo será, pero serán emocionantes".



"Las etapas de montaña, incluida la de Tignes, las he recorrido. Serán duras, por supuesto. Hay equipos fuertes, pero siempre es así. Me tengo que concentrar en mi mismo y no cometer errores, pero también sabiendo quienes son los rivales de la general. Todavía no pienso en la última semana, pero será decisiva, lo veremos día a día", concluyó.