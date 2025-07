Pogacar minimizó los ataques de Vingegaard y anunció estrategia en el Tour

El campeón del mundo aseguró que los ataques de su principal rival, el danés Jonas Vingegaard, no le perturbaron: "Ha atacado varias veces, pero sentía que podía seguir su rueda sin forzar demasiado. Era mejor no atacar porque nos arriesgábamos a su contraataque, era mejor ser prudente. He atacado una vez, pero he pensado que era mejor mantener el ritmo, controlar la carrera", comentó.

El esloveno restó importancia a no haber conseguido la victoria de etapa: "Era difícil controlar en el llano con un solo corredor. La fuga ha ido muy rápida y nosotros no queríamos desperdiciar demasiada energía".

"El equipo ha trabajado mucho para controlar la carrera, trataré de darle otra victoria en Alpes", afirmó