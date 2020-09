Pogacar promete atacar para luchar por el maillot amarillo del Tour

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), tercero de la general del Tour de Francia y maillot blando de mejor joven, no se conforma con esa prenda y se plantea la posibilidad de ponerse de amarillo este jueves en la llegada en alto del Monte Aigoual.



"Vamos a ver cómo me encuentro mañana en la subida al Monte Aigoual, si puedo atacar el maillot amarillo o no. Veré cómo me siento; pero si puedo, lo intentaré", señaló el líder del equipo de los Emiratos.



Respecto a la etapa de este miércoles, Pogacar destacó la tranquilidad de la mayor parte del recorrido y la carrera "loca" del final.



"La primera parte de la etapa fue bastante fácil, pero luego se volvió bastante loca en los últimos kilómetros. Fue estresante, pero el equipo hizo un buen trabajo al mantenerse a mi alrededor y a salvo. Por mi parte, fue un buen día".

Entretanto, el belga Wout Van Aert (Jumbo Visma), ganador de la Strade Bianche y la Milán San Remo, se adjudicó este miércoles al sprint la quinta etapa del Tour de Francia, disputada entre Gap y Privas sobre un recorrido de 183 kilómetros, una jornada sin escapada alguna en la que Julian Alaphilippe, sancionado 20 segundos por avituallamiento indebido, cedió el liderato al británico Adam Yates.