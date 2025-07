Pogacar puso una fecha para su retiro tras ganar otra vez el Tour: "Ya veremos"

Tadej Pogacar à l'Equipe : "Je ne pense pas arrêter tout de suite mais je ne me vois pas non plus poursuivre trop longtemps. Les JO de Los Angeles sont un de mes objectifs, ce qui m'amène à dans trois ans. Alors je commencerai peut-être à penser la retraite, on verra." #TDF2025 pic.twitter.com/t1WANw6FL9