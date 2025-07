Pogacar rompió el silencio tras caída en la etapa 11: "un accidente nunca..."

El esloveno Tadej Pogačar minimizó las consecuencias de la caída que sufrió a 6 kilómetros para la meta de Toulouse en la undécima etapa del Tour, aunque señaló que las secuelas se verán en la jornada pirenaica de este jueves.



"Estoy bastante bien, un poco tocado, pero he tenido días peores. Quiero agradecer al pelotón que me haya esperado, la carrera estaba terminada, pero podían haber acelerado. No habrían sacado mucho tiempo, pero respeto lo que hicieron", comentó el ciclista del UAE, segundo de la general y favorito para conseguir su cuarto Tour.

Pogacar explicó la caída por la maniobra del noruego Tobias Johannessen: "Creo que no me vio y tocó mi rueda delantera. Pero por suerte sólo tengo heridas superficiales en la piel. Me asusté cuando vi el bordillo y temí golpearme en al cabeza contra él. Pero mi piel es dura y me detuve antes de pegar con el bordillo", dijo.