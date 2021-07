Pogacar se defiende de acusaciones sobre dopaje: "No hemos usado nada ilegal"

Tadej Pogacar es uno de los ciclistas de moda por haber conseguido ganar su segundo Tour de Francia de manera consecutiva. El pedalista superó ampliamente a sus rivales en la clasificación general; sin embargo este hecho generó señalamientos por posible dopaje físico o electrónico.

El esloveno se defendió de las críticas y aseguró en charla con el diario español Marca que él solo piensa en seguir ganando en el ciclismo, demostrar que corre sin ninguna ayuda, pues lo que más quiere es divertirse.

"No hemos usado nada ilegal, no sé a qué se refieren con lo de los ruidos de las ruedas. Nuestros materiales son los habituales, no tengo nada que añadir en este sentido", dijo 'Poggy'.

Además, reiteró que lo que más ama es la capacidad deportiva y el demostrar eso cada día. "Afronto estas competiciones como cuando jugaba con mis hermanos, siempre quiero ganar. Pero lo hago para divertirme, me gusta el deporte, medirme a otros, ganes o pierdas. Pero siempre tratando de disfrutar", concluyó.

Tadej Pogacar correrá en los Juegos Olímpicos en Tokio y espera estar en la próxima grande, la Vuelta a España. El esloveno, campeón de la 'Grande Boucle', le sacó 5:20 de ventaja a Jonas Vingegaard, el segundo en la clasificación.