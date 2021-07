Pogacar se siente "arropado" por su equipo para pelear el Tour de Francia

Al esloveno Tadej Pogacar la alegría de la contrarreloj de este miércoles en Laval le duró para afrontar de la mejor manera la etapa del día siguiente, al tiempo que aseguró que se siente más arropado que el año pasado porque su equipo no tiene ningún "sprinter".

"Este año es más fácil en estas etapas con final en 'sprint', todo el equipo está pendiente de mí. Les doy gracias a todos ellos que me protegen permanentemente y no gasto mi energía", dijo el líder el UAE.

"Ha sido un día muy rápido, se iba muy rápido, pero desde el inicio han iniciado una caza muy rápida, no ha sido una jornada fácil", dijo.

Pogacar aseguró que se siente bien, con confianza para revalidar su título.

"Me he sentido bien, sobre todo tras la victoria de ayer, no he sufrido mucho. Tengo confianza, ha sido una gran jornada, lo estoy disfrutando", comentó.

El británico Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) insiste en el objetivo de alcanzar las 34 victorias del mítico Eddy Merckx en el Tour de Francia. En Chateauroux, donde ganó su primer esprint en 2008, el "Expreso de Man" volvió a levantar los brazos y se quedó a dos pasos de igualar al "Canibal".



Cavendish, de 36 años, llevaba 5 años sin ganar en el Tour. Una depresión y problemas físicos le ofrecieron la jubilación, pero encontró el estímulo que perdió en el Deceuninck. Ha vuelto a revivir. Y de qué manera. En meta le felicitó Alejandro Valverde como vencedor de la sexta etapa disputada entre Tours y Châteauroux, de 160.4 kilómetros.