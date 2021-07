Pogacar, sin filtro tras otra exhibición: "Yo corro como si fuera un juego"

El esloveno Tadej Pogacar dijo que lo que está viviendo en el Tour de Francia está "por encima de cualquier sueño", tras ganar este jueves en la cima de Luz Ardiden su tercera etapa en esta edición, y señaló que se planeta el ciclismo "como un juego".



"Estoy en un momento en el que lo que me importa es disfrutar. Cada día aplico lo que me dicen mis entrenadores, que tengo que salir a pasarlo bien. Me dicen que el ciclismo es un juego y que unas veces ganas y otras pierdes. Si tengo un mal día sé que vendrá otro bueno", aseguró el ciclista del UAE, que ya suma seis triunfos de etapa en el Tour, tras los tres del año pasado.

Pogacar subió cuatro veces al podio, como ganador de la etapa, líder de la general, la montaña y la clasificación de los jóvenes. "El mero hecho de subir al podio es algo increíble", subrayó.



Destacó el maillot de puntos rojos de rey de la montaña, que ya lo tiene asegurado hasta París y que dijo que lo vestiría cada día por la popularidad que tiene entre los aficionados, pero reconoció que su prioridad siempre ha sido el amarillo y que "el resto es un regalo suplementario".



Pogacar no quiere pensar en si su probable segunda victoria en el Tour abrirá una nueva era que lleve su nombre, señaló que hay otros jóvenes que vienen pegando fuerte en el pelotón internacional y se mostró convencido de que el próximo decenio será hermoso para el ciclismo.

"Creo que estamos ante una buena generación. El ciclismo es ahora diferente que en el pasado y estoy orgulloso de pertenecer a esta nueva camada", señaló.



El ciclista esloveno no quiso responder a las preguntas sobre el director de su equipo, el UAE, Mauro Gianetti, que en el pasado estuvo envuelto en casos de dopaje.



"Solo puedo responder por mí, de lo que sucedió en el pasado no sé mucho. Cuando conocí a Gianetti se portó muy bien conmigo, es una buena persona, no quiero juzgar el pasado. Sólo sé que el ciclismo es ahora más hermoso, no puedo hablar de otras cosas", destacó.



Tampoco dijo mucho sobre los registros que la gendarmería francesa hizo anoche en el hotel del equipo Bahrein: "Es un control más para que nadie tenga nada que ocultar. El resultado parece que ha sido bueno, es algo suplementario de control en el deporte".