Pogacar tumba a Roglic y Superman se queda sin el podio

La contrarreloj sentenció la clasificación general del Tour de Francia con un Tadej Pocagar que arrasó en los 36 kilómetros de recorrido que tuvo la etapa 20. Miguel Ángel López, quien tenía el propósito de defender el tercer lugar, perdió dicho posición en el podio a manos de australiano Richie Porte del Trek.

Vea también: Tour de Francia: así quedó la general tras la contrarreloj; etapa 20

Tadej Pogacar se convirtió en el campeón virtual del Tour de Francia, redondeando la jornada con la camiseta de los jóvenes, de los puntos y también de la clasificación de la montaña. Con 21 años desbancó a Egan Bernal como el campeón más joven en la historia de la 'grande boucle'. Fue un trabajo histórico el de este sábado que quedara en la memoria del ciclismo.

Día de infarto para definir al campeón de la carrera gala. El corredor del UAE Team Emirates no tuvo contemplaciones con Primoz Roglic, líder hasta este sábado de la competencia. No obstante, el llamado a ser campeón por parte del Jumbo no pudo con el impulso de su compatriota esloveno para sentenciar al nuevo campeón.

Le puede interesar: Tour de Francia: así quedaron los colombianos en la general tras la contrarreloj

Pogacar fue un auténtico ‘animal’ sobre la bicicleta para descontarle los 57 segundos de diferencia que tenía con Roglic, quien a propósito, sufrió en cada kilómetro, teniendo en cuenta el ‘etapón’ del joven ciclista del UAE. No valió que Roglic tuviera un equipo poderoso como el Jumbo durante las tres semanas.

Cabe señalar que las sensaciones eran buenas para el equipo holandés, ya que Wout Van Aert y Tom Dumoulin, las principales cartas de Roglic en sus filas, contaron con una estupenda actuación en la contrarreloj. En un momento dado, incluso, alcanzaron a ser 1-2 en la etapa. Se esperaba que todo fuera redondo, pero Pogacar pulverizó los pronósticos y se coronó campeón del Tour de Francia ante la mirada atónita de sus principales rivales.