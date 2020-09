El esloveno Tadej Pogacar, que este viernes alcanzó la segunda posición de la general del Tour de Francia por detrás de su compatriota Primoz Roglic, aseguró que seguirá peleando por avanzar en la general. El capo del UAE Team se unió con su compatriota en un ataque que desbarató al grupo de favoritos y donde le quitaron tiempo a Egan Bernal.



"Ha sido un día muy duro, hemos ido a fondo desde el inicio, luego se ha bajado el ritmo. En la última ascensión me he dicho que lo iba a dar todo. Hemos conseguido ganar unos segundos con Primoz sobre los demás, eso es bueno", afirmó el ciclista del Emirates.



"Pero he visto que Roglic estaba muy fuerte, apenas podía seguirle. No sé lo que puede pasar en los Alpes, pero voy a continuar luchando", indicó el esloveno.

Y es que el esloveno Primoz Roglic, que partía con el maillot amarillo, afianzó el liderato, al ser el mejor de entre los favoritos, solo aguantado por su compatriota Tadej Pogacar, que arrebató la segunda plaza al colombiano Egan Bernal, el gran derrotado de la jornada.

El dúo esloveno, los más fuertes en el ascenso al Puy Mary de entre los capos, superaron en 13 segundos al australiano Richie Porte y el español Mikel Landa; en 16 al colombiano Miguel Ángel López; en 38 a los colombianos Bernal y Rigoberto Urán; en 40 al colombiano Nairo Quintana; y en 52 al español Enric Mas.



También se derrumbaron los franceses Guillaume Martin, que era tercero, y Romain Bardet, que era cuarto y que sufrió una caída. Ambos se caen del "top 10" de la general.