¿Por qué Roglic da como favorito a Egan para el Tour de Francia 2022?

Primoz Roglic es uno de los corredores que ha brillado de gran manera en el World Tour los últimos años. Aunque es el amo de la Vuelta a España, no ha podido conquistar el Tour de Francia, su principal objetivo.

El corredor del Jumbo Visma no contó en su momento con el nivel requerido para defender la camiseta de líder ante su compatriota Tadej Pogacar; posteriormente en este año sufrió varios problemas físicos con caídas que lo sacaron de la competencia. Sin embargo, Roglic no se rinde y lo confiesa en charla con los medios internacionales.

Primoz tiene a Pogacar en la mira para luchar por la general de la ronda francesa, pero también cree que otro rival suyo es el colombiano Egan Bernal. Para el capo del Jumbo, el ciclista de Zipaquirá cuenta con la experiencia, juventud y confianza al momento de pelear por una clasificación.

Bernal sabe qué es ganar el Tour (2019) y el Giro de Italia (2021), eso significa que es un deportista con objetivos claros que cuenta con un gran equipo que lo respalda, como el Team Ineos.

"Siempre hay corredores muy buenos en el Tour de Francia y si quieres ganarlo, tienes que vencerlos a todos. Esa es simplemente la regla del ciclismo y del Tour. Si no fuera Tadej, entonces el gran favorito sería Egan Bernal o alguien más", analizó Roglic.

Asimismo, confesó que el tener a Pogacar como el gran rival lo inspira, más no lo desespera. Por este motivo no se rendirá y peleará la 'Grande Boucle'.

"Quiero volver al Tour e intentar ganarlo, pero como he aprendido, si no ganas el Tour, no es el fin del mundo. La vida sigue, incluso si nunca gano el Tour", remarcó.