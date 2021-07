Presidente de la UCI se pronunció sobre Tadej Pogacar y las sospechas de dopaje

El arrollador triunfo de Tadej Pogacar en el Tour de Francia que culminó el domingo ha despertado numerosas sospechas en el entorno del ciclismo de ruta por los fantasmas que aún rondan del dopaje o posibles modificaciones inadecuadas a las bicicletas.

Pogacar y Team Emirates se han defendido vehementemente de las acusaciones y sospechas, pero los rumores no paran el presidente de la UCI (Unión Ciclista Internacional) no fue ajeno a este caso y opinó sobre el corredor esloveno en diálogo con el diario ‘The Guardian’.

“Tengo las fotos de la bicicleta de Pogacar y todo está limpio, según los resultados de la máquina de rayos X. Como presidente de la UCI confío en el laboratorio internacional antidopaje de Lausana”, dijo en primera instancia David Lappartient.

Luego defendió el laboratorio de Lausana donde se examinan la mayoría de muestras de deportistas: "El único límite es la capacidad del propio laboratorio para detectar algunas sustancias de todos los deportes. Tenemos un muy sólido y robusto programa de test en el ciclismo para luchar contra el dopaje y el fraude tecnológico y no hay razón para tener dudas. Sin embargo, el riesgo cero no existe".

Y cerró la entrevista hablando del Tour de Francia femenino para 2022: "Siempre he trabajado para el regreso del Tour femenino. Me he reunido varias veces con ASO y les comenté la importancia para la UCI para avanzar en la igualdad de género. Tener un organizador muy fuerte ayudará al desarrollo y al auge del ciclismo femenino. No hemos sido rápidos, pero al menos lo celebraremos en 2022 y al final regresará esa carrera. El organizador no sólo piensa en la igualdad de género, sino también en alcanzar nuevas audiencias, negocios y hacer más grande el deporte".