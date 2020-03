Presidente del Quick-Step advierte qué puede pasar si el Tour se cancela

No es fácil lo que está viviendo el mundo hoy en día. Respecto al deporte, cada día las disciplinas reciben golpes fuertes en lo económico; sin embargo, podría ser peor si se llegase a cancelar la temporada deportiva desde ya.

Mire acá: Nairo, Egan y otros deportistas fueron escuchados tras anuncio de cuarentena

Eventos como la Champions, Eurocopa, Copa América, Giro de Italia, eliminatorias sudamericanas, etc, fueron aplazadas. Asimismo, la expectativa de lo que pueda ocurrir con los Juegos Olímpicos sigue latente.

Sobre esto, Patrick Lefevere, presidente del equipo de ciclismo Deceuninck-QuickStep, se mostró seriamente preocupado si se llegase a cancelar la temporada ciclística; además, él dejó claro que si no se realiza el Tour de Francia sería un golpe complicadísimo para el pedal.

"Entonces estamos hablando de un desastre total", dijo Lefevere si el Tour no se realiza. Y es que el dirigente explicó que todos los equipos tienen compromisos y el éxito radica en buscar patrocinadores, pues se invierten millones pensando que las marcas tendrán exposición durante las carreras, pero si esto no ocurre hace que no se tengan ingresos.

Puede ver: Egan Bernal confirmó que dio negativo en la prueba de coronavirus

"Mi máxima es comenzar siempre desde el mejor de los casos y el peor de los casos. En el primer caso, volvemos a competir en junio, en el peor de los casos, la temporada ha terminado. Puedo ser pesimista, pero ¿quién se habría atrevido a predecir hace tres semanas que la mitad de Europa estaría repentinamente bajo arresto domiciliario?", explicó Lefevere.

Finalmente, el directivo fue tajante y aseguró: "Si no hay un Tour de Francia, todo el modelo de ciclismo puede colapsar".