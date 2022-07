Primer parte de Nairo tras caída en el Tour; de la que se salvó

El colombiano Nairo Quintana sufrió una caída en la primera parte de la octava etapa del Tour de Francia, pero aseguró que no parece tener consecuencias y entró en la meta de Lausana en el grupo de los favoritos.

"Se ha rodado muy rápido, pero he hecho el esfuerzo. Me he caído, pero estoy bien, espero que mañana no tenga problemas, que pueda correr bien (la etapa) y acabar con los mejores", aseguró el ciclista del Arkea.

Vea también: Tour de Francia 2022: así quedaron los colombianos en la general tras la octava etapa

Tras el repecho final que llevaba a la sede del Comité Olímpico Internacional (COI), donde estaba situada la meta, Quintana aguantó el tirón explosivo de los favoritos y acabó decimoquinto con el mismo tiempo que el ganador, el belga Wout van Aert.

Le puede interesar: Wout van Aert ganó al sprint: El del Jumbo se llevó la octava etapa del Tour

El colombiano es undécimo de la general, a 2.10 del esloveno Tadej Pogacar, que sumó cuatro segundos de bonificación en la meta de Lausana gracias a su tercer puesto.