Primoz Roglic puso en duda su presencia para el Tour de Francia

A nueve días del Tour de Francia, los principales equipos empiezan a confirmar sus nóminas para cumplir con los respectivos protocolos y tomar partida en la ronda gala que empezará el próximo 29 de agosto y que se ha fijado como el principal objetivo en el calendario de los grandes corredores en medio de la contingencia que ocasionó la pandemia.

Primero se confirmó la ausencia de dos campeones: Chris Froome y Geraint Thomas no estarán en el Tour de Francia e irán a la Vuelta España y Giro de Italia respectivamente. A ellos se sumó una baja sensible en Jumbo Visma por cuenta de Steven Kruijswijk que no se recuperó tras una caída en el Dauphiné y ajora el que prende las alarmas es Primoz Roglic.

Lea también: Capitán de ruta del INEOS ratifica a Egan como el único líder para el Tour de Francia

El esloveno y líder natural del Jumbo por ahora está en la lista del equipo holandés para el Tour de Francia, pero levantó preocupación en el mundo de las bielas por su publicación en Instagram este jueves, donde aseguró que aún siente molestias por la caída que sufrió en la cuarta etapa del Critérium de Dauphiné.

“Hice un poco de rodillo. Honestamente, esperaba sentirme mejor tras la caída del sábado en el Critérium del Dauphiné. Veamos qué traerán los próximos días. Me mantengo optimista”, fueron las palabras del máximo candidato a alzarse con la ronda gala tras ser campeón en el Tour L’Ain y protagonista en Dauphiné.

De interés: Equipos de ciclismo en el país le darán prioridad al Clásico RCN y la Vuelta a Colombia

Cabe señalar que Roglic estuvo involucrado en una dura caída de la cuarta etapa del Critérium del Dauphiné a varios kilómetros de la meta. Ese día logró reponerse y llegar sin ceder tiempo ante sus rivales, pero no tomó partida en la quinta fracción por las molestias que sentía y dejó la clasificación abierta para la lucha de Daniel Martínez y Thibaut Pinot por el título que se quedó en manos del colombino del Education First.