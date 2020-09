Primoz Roglic, tras victoria de 'Supermán': "Siempre me gusta ganar"

El esloveno Primoz Roglic aseguró que "el trabajo no está terminado" tras haber ampliado su renta como líder del Tour de Francia, aunque confesó que queda menos para la victoria final.

Mire acá: 'Supermán' López voló: así fue el tremendo ataque que dejó frío a Roglic



"El trabajo no está terminado, quedan etapas duras. Ahora queda una menos, peo Tadej (Pogacar) es un gran escalador. Esta montaña no se puede comparar con otras, estoy contento de haberla superado", dijo el ciclista del Jumbo, que ahora tiene 57 segundos de renta sobre su compatriota.



Roglic indicó que "la ventaja nunca es suficiente" pero "la que tenía ya era buena y ahora hay más".



Sobre su segunda plaza en la meta afirmó: "Siempre me gusta ganar, pero hoy he quedado segundo, pero le he metido tiempo a Pogacar. Estoy satisfecho".



El líder de la general destacó la dureza del puerto: "Fue muy violento, en cualquier momento te podías hundir".

Puede ver: Superman da un golpe de autoridad: clasificación general de los colombianos tras la etapa 17



Roglic agradeció la presencia de muchos aficionados eslovenos en la carretera: "Sé que hay muchos porque me lo dice mi familia, que está aquí conmigo desde el Grand Colombier. Es una locura ver tantas banderas eslovenas, me da una motivación suplementaria".