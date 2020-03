"Que se haga el Tour de Francia suena más a utopía"

“Mi idea es un poco pesimista respecto a la posibilidad de que se dispute incluso el Tour de Francia. Como ha ido avanzando todo y como se encuentra el hemisferio norte, veo complicado que pueda disputarse. No habrá ciclistas en forma. El regreso a la normalidad será gradual y el Tour tiene un problema muy grande: es tan importante y mueve tanto en Francia que no se puede decidir de un día para otro. Como mucho una semana se puede retrasar. Quince días es imposible porque hay que reestructurar logísticamente todas las carreteras. Eso requiere muchísima gente para poder organizarlo con tranquilidad”, dijo en Centro Deportivo de Antena 2.

Vea también: "Sería un golpe duro que el Tour no se hiciera pero primero es la vida", Sergio L. Henao

Y Agregó: “yo me estoy haciendo a la idea de que muy poco ciclismo vamos a ver. Vimos en el Tour Colombia un gran nivel y después de eso poco más”.

Le puede interesar: "Quedaría contento si la temporada se reanuda con el Tour de Francia"

Arribas también dejó claro que tiene sus reservas sobre la Vuelta a España. “Los organizadores no pueden decir ahora que no se va a hacer la carrera porque sería demasiado. Pero empieza a mediados de agosto… Ellos dicen que trabajan como si fuera a realizarse, pero todo el mundo tiene en la cabeza la posibilidad de que se pueda suspender. Sería hermoso que el Tour de Francia se pudiera hacer como señal de normalidad, pero suena más a utopía. Y la Vuelta a España no están utopía como el Tour, pero también está bastante complicada”, resaltó el periodista español.