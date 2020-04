Revelan nombre del ciclista que le habría hecho perder a Nairo el Tour de Francia 2015

Quintana lanzó un duro ataque a doce kilómetros de la meta. Pese a que se sintió en buena forma, considera que el premio fue corto debido a que el equipo en su totalidad no hizo la tarea. “En ese Alpe d´Huez teníamos una estrategia y hubo compañeros que trabajaron muy bien y hubo otros que no. Hubo un momento ese día, y él lo sabe, que prácticamente por culpa de este corredor, no se pudo ganar el Tour de Francia”, dijo el boyacense en el programa ESPN Bike sobre lo sucedido.

De inmediato comenzaron las especulaciones acerca de quién fue el ciclista que no le permitió a Nairo vestirse de amarillo. En España parece que tienen la respuesta: se trata de, nada más y nada menos, que Alejandro Valverde, el otro líder del equipo Movistar, quien se preocupó más por defender su tercer lugar en el podio.

Así lo asegura el periódico Marca a recordar que el español atacó antes de lo planeado por la escuadra telefónica. Luego, Nairo conectó con él, pero Froome les dio cacería en el descenso tras cruzar la Croix de Fer yendo al traste la estrategia que había para que el de Cómbita se acomodara en el primer lugar de la clasificación general.

Al final, Quintana terminó segundo en aquella ronda gala. Al año siguiente volvería a terminar en el podio, aunque esta vez en la tercera colocación.