'Rigo' despidió el Tour de Francia muy a su estilo: "No me dejaron, güe…, estos malp…"

Rigoberto Urán no tuvo problema en reconocer que vivió una auténtica pesadilla en este Tour de Francia desde el primer día de la competencia. El ciclista colombiano estuvo lejos de la participación deseada y por ello terminó en puestos de tercer nivel en la clasificación general.

Este sábado, en el último día de montaña, el corredor antioqueño intentó estar en la escapada, pero el grupo principal los alcanzó y conjuró cualquier intención de tener protagonismo en los kilómetros finales para ganar la etapa. Ese era el objetivo que se había planteado el de Urrao.

De allí su molestia y su desazón por haberse ido con las manos vacías de la edición 2023 del Tour de Francia.

“Yo les dije, hay que intentarlo cada día, pero hijuep… tiestazo nos dieron hoy”, dijo luego de la etapa 20, la cual tuvo como vencer al esloveno Tade Pogacar (UAE). “No me dejaron, güe…, estos malp… no dejan aliviar a nadie, gue…”.

“Había muchos intereses, pero siempre he dicho que desde que estoy acá, trato de dar lo mejor. Estas son las fuerzas que hay y siempre les he dicho: Lo importante es siempre intentarlo, muchachos, si fallamos no pasa nada. Quedamos tranquilos porque lo intentamos”.

Rigoberto Urán señaló que lo intentó en cada una de las jornadas de la competencia y por ello quedó tranquilo teniendo en cuenta el trabajo que hizo él y sus demás compañeros del Education First.

Posterior al Tour, Rigoberto tendrá unos días de descanso y luego se alistará para estar con Colombia en los mundiales de ciclismo que se realizarán en Glasgow, Escocia.