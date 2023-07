[Video] "Yo recibo órdenes": Rigo, con desazón, revela su nuevo objetivo en el Tour de Francia

Uno de los cinco colombianos que está presente en el Tour de Francia 2023 es Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), quien de momento es el 'escarabajo' que aparece más abajo en la clasificación general, pese a que se esperaba que fuera uno de los animadores de la carrera durante las tres semanas.

Consulte la clasificación general del Tour de Francia 2023 tras la tercera etapa

Y es que luego del retiro de Richard Carapaz en la primera etapa, se especuló con la posibilidad de que Rigo fuera líder, peor justo por la indicación del EF de esperar al ecuatoriano ese sábado, Urán perdió casi seis minutos en la general; ahora, el propio corredor reveló su objetivo en la Grande Boucle.

Vea también: Philipsen, con polémica incluida, ganó el sprint final y se llevó la tercera etapa del Tour

Pues precio a la etapa 3, Rigoberto Urán habló para el micrófono de ESPN, y se mostró contento por el acompañamiento de los españoles -las tres primera etapas partieron en suelo ibérico-, y comentó que "es como si estuviéramos corriendo en la casa (por la afición)".

Posteriormente, se sinceró y afirmó que "siempre había tratado de hacer la general. Pero ahora, soy realista, y aunque a veces la realidad duele, es mejor ser claro", apuntando posteriormente que "hay unos jefes, y mi equipo, el Education First, me da unas órdenes que yo tengo que seguir", reconociendo que su tarea no será pelear por los lugares de arriba.

Más bien, y procediendo a revelar su objetivo en el Tour de Francia 2023, Rigoberto Urán comentó que "este año vamos a tratar de ganar etapas", por lo que el de Urrao solo sería protagonista en las fracciones de alta montaña.

Y es que Rigo hizo saber que "estoy bien, recuperado, y espero estar escapado en las etapas de montaña", por lo que incluso podría meterse en la pelea por el maillot blanco con lunares rojos.

Eso sí, el pedalista de 36 años dijo que "a mí también me gustaría estar ahí (peleando por la general), pero hago parte de un equipo, de una estructura, donde recibo órdenes y uno se tiene que acostumbrar a esto".

Le puede interesar: A ciclista colombiano le ofrecieron ser gregario de Evenepoel en el Quick Step y dijo no

Así las cosas, ya es un hecho el rol que tiene Rigoberto Urán en el EF Education al menos durante la edición 110 del Tour de Francia, por lo que -de momento- el único colombiano que luchará por el podio es Egan Bernal (INEOS Grenadiers) quien se viene consolidando como el mejor 'escarabajo' en la clasificación general.