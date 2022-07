Rival de Nairo por el top 5 del Tour de Francia lo atacó por "justa venganza"

Emocionante resultó la etapa 17 de la edición 109 del Tour de Francia que ganó el ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), pero que mantuvo como líder de la clasificación general al danés Jonas Vingegaard.

Por Colombia, Nairo Alexander Quintana (Arkéa Samsic) conservó su cuarto lugar en la general, a pesar de no poder seguir el ritmo de los líderes de las carrera.

Lea también: Nairo anuncia un aliado para la última etapa de montaña del Tour: “puede pasar cualquier cosa”

Nairo perdió la rueda del grupo principal en los últimos kilómetros del ascenso al Peyragudes y reguló su andar hasta que fue capturado por el grupo del francés David Gaudu (Groupama FDJ). El colombiano cruzó la meta en el décimo puesto a tres minutos y 32 segundos del ganador.

Al término de la jornada, Gaudu relató cómo fue compartir el ascenso con Quintana. El francés aseguró que el colombiano no le colaboró en ningún momento para imponer ritmo y en los últimos metros lo atacó. Ante esta situación, él y su director de equipo decidieron responder, por lo que terminaron la etapa primero que Nairo.

David Gaudu aseguró que lo hecho ha sido "una justa venganza".

Le puede interesar: Thomas, rival de Nairo por el podio: “no me sentí bien”

“Quintana no me ha pasado al relevo y al final ha decidido atacarme. El director me gritaba que le mordiera. He visto que arrancaba desde muy lejos y me he dicho: por amor propio le voy a pillar y le voy a pasar. Ha sido una justa venganza”.

Top 5 de la clasificación general del Tour de Francia:

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 2'18''

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a 5'56''

4. Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a 7'53''

5. David Gaudgu (Groupama FDJ) a 7'57''