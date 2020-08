Roglic cuenta por qué pone en duda su presencia en el Tour de Francia

El Tour de Francia ya inicia este sábado y uno de los favoritos a pelear por el título, Primoz Roglic, no se siente seguro de arrancar con la carrera este fin de semana, pues al parecer todavía siente claros problemas físicos que lo perjudican y hacen dudar su participación.

Así lo contó el propio Roglic a la cadena RTVSLO, donde recordó su golpe sufrido en el pasado Critérium del Dauphiné que lo hizo retirarse de la competencia a falta de una etapa de finalizar la carrera y hacerse con el título.

"Aún no me siento bien. Podría haber sido peor, pero no es ideal lesionarse antes del Tour de Francia. Por el momento no estoy seguro de poder comenzar el Tour el sábado", aseguró Roglic, quien es el rival directo del colombiano Egan Bernal en la lucha por la 'Grande Boucle.

"Pensé que absorbería los golpes mejor en unos días, pero aún no me encuentro en mi mejor momento", finalizó el corredor esloveno que sigue en duda, pese a que este sábado ya es el comienzo de la carrera más importante del ciclismo mundial.

También hay que resaltar las palabras de la pareja de Roglic sobre esto: Lora Klinc habló directo y dejó un manto de duda: "La pregunta más importante en este momento es si Primoz podrá comenzar la carrera. Es lo que deseamos, pero todavía estamos esperando a la confirmación", concluyó.

Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk son los otros capos de la escuadra del Jumbo Visma que podrían sustituir a Roglic en un dado caso.