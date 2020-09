Roglic envía mensaje a Egan y los demás rivales: "No me pesa el maillot amarillo"

El esloveno Primoz Roglic reconoció que el maillot amarillo tiene responsabilidades particulares, pero no lamentó haberlo vestido demasiado pronto porque dijo tener la experiencia de llevar el liderato en grandes carreras.



"No creo que lo haya cogido demasiado pronto. Es cierto que hace falta mucha energía, antes y después de cada etapa, pero ya tengo experiencia en este tipo de situaciones, no es la primera vez que llevo el maillot de líder en una carrera de este tipo", afirmó.



Roglic agradeció el trabajo de todo el equipo, incluido del belga Wout van Aert, que no pudo disputar el "sprint". "Para todo el equipo hoy era un gran desafío, un trabajo estresante para mantenerme en seguridad, incluido Van Aert. Tengo este maillot, pero es para todo el equipo", señaló.



Los 21 segundos que tiene de ventaja con el colombiano Egan Bernal proceden de las bonificaciones y Roglic aseguró que seguirá buscándolas en los próximos días.