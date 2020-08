Sergio Higuita le envía mensaje a Ineos y al Jumbo: “Nuestra meta principal es ganar el Tour”

Sergio Higuita continúa mentalizándose para luchar en el próximo Tour de Francia que iniciará este sábado 29 de agosto. El antioqueño ya se siente recuperado del golpe que sufrió en el pasado Critérium del Dauphiné; ahora, su objetivo es esta lo mejor posible en las carreteras francesas, el gran reto del Education First.

Precisamente, sobre la intención de la escuadra para la ronda ‘gala’, Higuita aseguró que el equipo quiere pelearle el título al Team Ineos de Egan Bernal y al Jumbo Visma de Primoz Roglic. El actual campeón de ruta de Colombia cree que el EF cuenta con las cartas necesarias para soñar en grande.

"Estoy feliz de estar en mi primer Tour de Francia. El objetivo del equipo es ganar el Tour. Tenemos una buena escuadra para hacerlo con Rigoberto (Urán) y Daniel (Martínez), que acaba de ganar el Dauphiné”, aseguró Higuita en entrevista con la Federación Colombiana de Ciclismo.

Ahora, sobre quién será el líder de la general individual en la competencia, Higuita abrió las opciones.

"Mi objetivo es hacer lo mejor posible en la ubicación que esté, sea gregario o pelear la general. Pero eso la carretera lo definirá. La meta principal es ganar el Tour con cualquier corredor que esté en buena forma y a ese lo vamos a apoyar", resaltó.

Por último, el ciclista se refirió a su nivel físico y contó cómo se siente hoy en día para luchar en la carretera.

"Después de mi caída en el Dauphiné me siento mucho mejor. Fue una caída muy fuerte, ya que me estrellé con una señal de tránsito. Eso ya quedó atrás y gracias a Dios no pasó a mayores. Me siento muy feliz de ser tan joven y poder correr un Tour. Hay que seguir trabajando y dar lo mejor", concluyó.