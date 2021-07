Sergio Higuita tercero y Chaves top 10 en la etapa 14 del Tour que ganó Bauke Mollema

Este sábad0 10 de julio se llevó a cabo la etapa 14 del Tour de Francia con un recorrido que traía 5 puertos de montaña y una llegada en descenso. La fuga fue la gran protagonista del día con triunfo de Bauke Mollema (Trek Segafredo), mientras que en el pelotón de favoritos todo estuvo tranquilo sin ataques hacia Tadej Pogacar.

Se espera que Nairo Quintana entrara en la fuga para sumar puntos en la clasificación de la montaña, pero prefirió guardarse para el domingo. Así las cosas, los colombianos Sergio Higuita y Esteban Chaves sí pelearon la fuga en todo el día, pero no pudieron con Mollema; no obstante, al antioqueño del Education First fue tercero tras el sprint con Patrick Konrad.

Lea también: Clasificación general del Tour de Francia, etapa 14: Rigo Urán perdió un puesto

La fuga tuvo a Michael Woods y Wouter Poels en la lucha por la montaña, mientras los demás se seguían distanciando del pelotón. Ya en el último puerto Bauke Mollema se desconectó del grupo, lo intentaron cazar, pero el ritmo fue muy sólido y se llevó el triunfo en solitario con casi un minuto de diferencia.

En el pequeño grupo persecutor arribó Sergio Higuita junto a Michael Woods; mientras que más atrás (décimo lugar) llegó Esteban Chaves, quien perdió el ritmo final tras un apretón de Higuita en aras de ir por Mollema.

De interés: Más abandonos en el Tour: Nairo perdió a su tercer compañero en Arkea

Respecto a la clasificación general, la sorpresa del día la dio Guillaume Martin del Cofidis, quien escaló desde el puesto 9 hasta el segundo cajón del podio tras la fuga; no obstante, sobre el papel no representa peligro para Pogacar y tampoco para Rigoberto Urán (ahora tercero) que lo podría desbancar este domingo o en la tercera semana.

Richard Carapaz ahora es quinto, Nairo Quintana perdió parcialmente la camiseta de la montaña y este domingo se tendrá una exigente etapa de alta montaña en los pirineos con llegada en descenso. Se espera la gran batalla antes del último día de descanso.