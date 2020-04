"Si no se garantiza la salud, se debe pensar en cancelar el Tour": reconocido ciclista del Bora

El alemán Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), ganador de la París-Niza 2020, se mostró "feliz" por la posibilidad de que se dispute el Tour en las nuevas fechas previstas, pero matizó que "si no se puede garantizar la salud de los ciclistas habría que pensar en la cancelación".

Mire acá: "Aplanamiento de la curva no existe, estamos lejos de eso"



"Si no se puede garantizar este aspecto, se debe pensar en cancelar el Tour, ya que no se puede posponer hasta más tarde. Si las condiciones permiten que el Tour de Francia se dispute desde finales de agosto, estaré muy feliz de participar en este evento", señaló.



En opinión del ciclista berlinés, de 26 años, cancelar el Tour de Francia habría sido una gran pérdida para el deporte profesional.



"El ciclismo también es un deporte comercial, como el fútbol o el tenis", subrayó.

Puede ver: Para Enric Mas "será raro" un Tour en otoño, pero aseguró que luchará por el título



"Además, soy un deportista profesional, por lo que quiero hacer mi trabajo si es posible. Estoy feliz de que el Tour se dispute, pero hay varias preguntas que deben aclararse, como la salud de los corredores", insistió.