Es difícil el presente ciclístico a nivel internacional por la pandemia que azota al mundo. A nivel económico el golpe ha sido fuerte, ya que durante este primer semestre del año las carreras más importantes no se realizarán. Y aunque ya hay fechas para el Tour de Francia, es una incógnita el futuro de la competencia porque se podría volver a ver afectada por el COVID-19.

A raíz de esto, el ciclista colombiano Rigoberto Urán habló en un live de Instagram con la Federación Colombiana de Ciclismo y fue contundente a asegurar que si el Tour, la carrera más importante en el calendario, no se llegase a realizar, sería un golpe muy duro para el ciclismo del mundo y los equipos internacionales.

Y es que, según Rigoberto, solo tres equipos grandes del World Tour podrían sobrevivir a esta catástrofe económica, del resto los demás estarían cerca de acabarse.

"Sería una gran crisis económica. El ciclismo es un deporte pobre porque solamente es apoyado por las empresas, si no se corre el Tour sería una catástrofe. Por ejemplo, de los 18 equipos solo tres podrían sobrevivir, a los otros les tocaría muy complicado. En este momento hay tres equipos fuertes (económicamente)", explicó el antioqueño.

Asimismo, el ciclista colombiano apuntó que es complicado el tema del patrocinio del deporte si las grandes carreras no se pueden hacer. "Cuando uno era más pelado (niño) decía: ‘¿Por qué no patrocinan el ciclismo? Pero es duro. Si esto continua habrá más crisis. Cuando una empresa necesita recortar inicia con los proyectos de publicidad y eso afectaría al ciclismo y a los deportes", concluyó.