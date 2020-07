Superman López: cómo llegan sus rivales y las sorpresas que tendrá el Tour

En diálogo con Centro Deportivo de Antena 2, ‘Superman’, como se le conoce al capo del equipo Astana, señaló que será un Tour atípico por lo que ha sido el trabajo de la mayoría de favoritos durante los últimos meses en medio de la cuarentena. Considera que, contrario a lo que se vio en otras ediciones, esta vez los corredores llegarán sin muchos kilómetros sobre la bicicleta, por lo que podría haber sorpresas.

Vea también: Nairo Quintana dio un parte positivo antes de viajar a Europa

También manifestó que buscará ser protagonista de la carrera, siempre y cuando las condiciones no se lo impidan. Cabe señalar que López participó en el Giro de Italia y en la Vuelta a España del año pasado sin alcanzar los resultados que pretendía, luego de ser podio en estas mismas competencias, pero durante la temporada 2018.

Le puede interesar: Con el Tour como principal objetivo, Alaphilippe confirmó su calendario

“Ya llegó la hora de partir para las competencias y mirar qué tal ha sido la preparación, terminando de tomar la forma con las competencias que habrá. Me siento muy motivado porque es una carrera que es nueva para mí. Me da mucha ilusión estar en el Tour de Francia, creo que es la carrera más importante, entonces tengo mucha ilusión y ganas de hacerlo muy bien. Espero que todo nos salga de la mejor manera durante toda la carrera, a veces las cosas no dependen de uno sino que hay que tener mucha suerte”, dijo ‘Superman’ en diálogo con Centro Deportivo.