Miguel Ángel López habló con Centro Deportivo de Antena 2 y dio su opinión sobre si es apropiado correr el Tour de Francia y la Vuelta a España, teniendo en cuenta la crisis de salubridad que vive el mundo. Para ‘Supermán’, es más factible pensar en la realización de la Vuelta que del Tour.

"Para mí, por el bien del ciclismo, sería perfecto, sería magnifico que se pudiera minimizar el daño que está haciendo la pandemia y empezar lo más pronto el calendario. Pero creo que lo que sí se podría disputar es la Vuelta a España, todavía queda un tiempo para que se realice. Miren los Juegos Olímpicos, que se aplazaron para 2021 y se jugaban después del Tour de Francia", analizó el boyacense.

Ahora, específicamente sobre el Giro de Italia y las competencias que se han aplazado, como la Vuelta a Cataluña, Milán – San Remo, entre otras, López mencionó que cree que ya no se correrán durante este año porque no habrá espacio en el calendario cuando se supere la crisis de salubridad.

"No sabemos exactamente cuándo arrancará la primera competencia, dentro de mi ingenuidad pienso que esto va para largo; pienso que se va a tardar un poco porque nosotros los seres humanos no ponemos de nuestra parte. No todo el mundo se toma esto en serio, muchos creen que es juego y pienso que esto se debe tomar con mucha seriedad", opinó.

También ‘Supermán’ criticó que la gente no se toma en serio lo que pasa en el mundo con el covid-19 y no se cuida. Por eso ve difícil el panorama de cara al futuro.

"Desafortunadamente la situación que vivimos en todo el mundo es muy compleja y nos tiene afectados a todos. Creo que en nuestro entorno del ciclismo es un poco difícil, las carreras que ya se cancelaron que no se pudieron hacer por esta pandemia, no sé si encontrarán un nuevo espacio para reacomodarlas; lo importante es la salud de todos los corredores y la humanidad y entre todos sacar adelante esto. Creo que tardará un poco, pero por el bien del ciclismo, ojalá no sea así", agregó.

Miguel Ángel López también habló de su entrenamiento y cómo ha ido avanzando mientras se encuentra en casa resguardado.

"Estoy en la casa respetando las normas y dar ejemplo para que los demás transmitan a las demás personas. Lo importante es estar en casa. De entrenamiento no es mucho lo que se puede hacer, pero creo que es importante entrenar la cabeza, porque lo que se puede venir cuando pase esta pandemia puede ser muy complicado. Por ahora hago gimnasia, core, rodillo… es complicado, vamos a llegar por ahí un 70 % de los corredores en un estado de forma complicado”, concluyó.