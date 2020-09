Tadej Pogacar advierte a Roglic: "La idea es ganar el Tour"

El esloveno Tadej Pogacar, ganador de la decimoquinta etapa del Tour y segundo de la general, aseguró que su objetivo de aquí al final es superar a su compatriota Primoz Roglic y ganar la carrera.



"La idea es ganar el Tour", respondió el ciclista de 21 años del Emirates a la pregunta de si se conforma con el segundo puesto actual, acompañado de dos victorias de etapa.



Pogacar, de 21 años, aseguró que se encuentra listo para asaltar el maillot amarillo, del que le separan 40 segundos, al tiempo que comentó que su equipo, el Emirates, tendría potencial para mantenerlo pese a haber sufrido las bajas de los italianos Fabio Aru y Dario Formolo.



"Sería un honor vestirme de amarillo y creo que el equipo podrá defenderlo", dijo el colombiano tras sumar en el Grand Colombier su segunda victoria de etapa en su primer Tour.



Pogacar aseguró que está un poco sorprendido de su buena actuación en la ronda gala "sobre todo por una primera experiencia", pero reconoció que no sabe si podrá aguantar durante la tercera semana, aunque ya lo hizo en la Vuelta a España del año pasado.



"No sé lo que se puede esperar de mi, vamos a afrontar la jornada de reposo, que es bienvenida, y veremos después. Voy a llegar con lo justo, pero quiero ver lo que me queda para la última semana", dijo.



El joven esloveno aseguró que fue a ver el recorrido de la contrarreloj del próximo sábado, la etapa definitiva para la general.

"Me gustó, será diferente tras tres emanas de carrera, con la fatiga en las piernas, pero me gusta el recorrido que te permite cambiar de bici. Tengo ganas de correrla", dijo.



Pogacar indicó que en la jornada de hoy no pudo atacar por el fuerte ritmo "infernal" que impuso el Jumbo de Roglic, pero dio por bueno el resultado porque ganó la etapa y alejó a otros rivales.



El esloveno señaló que es amigo de Roglic, junto a quien entrena en ocasiones y con quien comparte muchas conversaciones.



Para Pogacar, el hecho de que dos colombianos estén al frente de la carrera más importante "es casualidad pero también el fruto de un trabajo muy duro".