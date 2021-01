Tadej Pogacar reveló cuál fue su victoria clave para después ganar el Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, vigente vencedor del Tour de Francia, reconoció que su triunfo en la Volta a la Comunitat Valenciana en los inicios del pasado año le dio la confianza necesaria para afrontar una temporada en la que se confirmó como uno de los mejores ciclistas de la élite del pelotón internacional.



"Ganar en Valencia fue la mejor manera de empezar el 2020. El nivel de competición era muy alto y había varios finales de etapa realmente duros. Cuando vences a un campeón como Valverde en una línea de meta como las de la Volta te da mucha confianza", señaló en declaraciones a la organización de la ronda ciclista valenciana.

El joven ciclista esloveno admitió que el año pasado afrontó la Volta con cierta incertidumbre al tratarse de la primera carrera en la que participaba en el 2020 aunque llegaba con buenas sensaciones tras la pretemporada en Benidorm y Navacerrada.



"Sabía que estaba en buena forma después de la estadía en altitud, pero nunca puedes estar seguro de cómo responderás en la primera carrera de la temporada", apuntó el corredor del UAE Emirates, quien además de la clasificación general también se llevó dos triunfos de etapa.



"La victoria en Cullera fue muy importante porque era mi primera victoria de la temporada y además me permitió enfundarme el maillot de líder. La victoria en Altea fue también bonita porque gané en solitario y supuso el triunfo que selló mi triunfo en la clasificación general", recordó Pogacar, quien añadió que "fue una carrera perfectamente organizada y una espectacular preparación para mis metas de la temporada, como el Tour UAE y el Tour de Francia".



Respecto a su preparación de cara a la nueva campaña comentó que "la pretemporada ha ido bien. Al terminar la pasada temporada pude irme a unas pequeñas vacaciones a los Emiratos Árabes, lo que me ayudó a desconectar".

"Desafortunadamente, desde entonces las restricciones por culpa del COVID-19 se han endurecido, así que ahora estoy centrado en entrenar y ocupado con compromisos de patrocinadores y medios de comunicación. Pero estoy disfrutando también de todo este proceso y tengo muchas ganas de volver a correr en apenas unas semanas", prosiguió.



Tras conquistar el pasado mes de septiembre su primer Tour de Francia con 21 años, Pogacar aseguró que afronta muy motivado la nueva temporada. "Me encanta competir así que no me resulta difícil encontrar motivación. Hay todavía muchas cosas que quiero conseguir en mi carrera como ciclista. Defender mi título del Tour de Francia es, obviamente, algo que me encantaría poder conseguir, pero hay también otras carreras importantes que me encantaría ganar".