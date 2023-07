"Tenemos un plan": Vingegaard confirmó su estrategia para quedarse con el Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), líder del Tour con 10 segundos de ventaja sobre Tadej Pogacar, espera con confianza la semana decisiva y asegura que está en plena forma y preparado "para seguir un plan".

"Sé lo que puedo hacer y estoy en gran forma. Creo en mí mismo y también tengo confianza en nuestro plan. Solo tenemos que seguirlo", aseguró el líder del Tour en la jornada de descanso.



El objetivo no es otro que llegar a París de amarillo el próximo domingo, pero para ello tendrá que superar a su máximo rival en citas importantes, como la crono de este martes.



"Creo que es un recorrido que se adapta a mí. Me gusta cuando hay cambios de ritmo y ese será el caso este martes. Antes del Tour de Francia, pensé que una contrarreloj más tarde en el Tour sería mejor para mí, mientras que si fuera antes beneficiaría a Pogacar. Pero dados los últimos tramos, estamos tan cerca que ya no estoy seguro. No me extrañaría que mañana también estemos muy cerca”, comentó.



Jonas Vingegaard también contestó a algunas preguntas sobre el dopaje.



“Es cierto que vamos muy rápido. Incluso vamos más rápido que los corredores del pasado, pero nuestro rendimiento es mejor porque todo a su alrededor ha mejorado”, señaló.

"El equipo, la nutrición y el entrenamiento son mejores que antes. Pero es bueno que las personas sigan siendo críticas, porque de lo contrario pronto volverá a ser más común", concluyó.