Tour de Francia 2021: canal de TV para ver EN VIVO a Nairo, Rigo y 'Supermán' López

El Tour de Francia 2021 inicia este sábado. Un gran pelotón estará en la lucha de la carrera más importante del ciclismo mundial, donde varios nombres se podrán destacar, como Primoz Roglic y Tadej Pogacar. El duelo de los eslovenos se llevará las miradas de los aficionados.

Puede ver: Roglic, sobre su preparación para el Tour de Francia: "He corrido poco, pero estoy listo"

TOUR DE FRANCIA 2021: CANAL DE TV PARA VER EN VIVO A NAIRO, RIGO Y 'SUPERMÁN'

La edición 2021 de la competencia se podrá disfrutar por la cadena ESPN, que transmitirá todas las etapas. Asimismo, las plataformas ESPN Play en Colombia, Ecuador y toda Sudamérica tiene los derechos de la carrera. En España, la competencia será transmitida en directo por Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD.

También la delegación de colombianos estará presente: Nairo Quintana, Esteban Chaves, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán son los nombres más llamativos para pelear por etapas y una clasificación general.

No obstante, Quintana aseguró que su objetivo ahora es ir por fracciones y no luchar el podio, pues el Arkea así lo determinó tras las últimas competencias; además Nairo no se siente de la mejor manera física.

Rigoberto Urán, entretanto, llega con un mejor ritmo luego de ser subcampeón de la Vuelta a Suiza y ganar la contrarreloj individual en esta carrera, por encima de nombres de la talla de Geraint Thomas y Richie Porte.

Lea también: De Carapaz a 'Supermán' López, diez corredores a seguir en el Tour de Francia

Miguel Ángel López también es otro de los colombianos que llega muy bien al Tour luego de probar sus piernas en el Critérium y competencia importantes donde empezó a destacarse con el Movistar Team.

Por último, Chaves quiere demostrar que todavía tiene con qué para meterse en un top 5 o soñar con el podio en París. El colombiano también se preparó de gran manera de cara a la carrera.