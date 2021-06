Se llevó a cabo la segunda etapa del Tour de Francia 2021, luego de lo que fue la accidentada jornada inaugural donde dos caídas masivas generaron incertidumbre entre los aspirantes al título de la carrera. El más afectado por lo sucedido fue el colombiano Miguel Ángel López, quien perdió 1:59 respecto al primer líder, el frances Julian Alaphilippe, quien se llevó el triunfo en la fracción de apertura.

"Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude", dijo ‘Superman’ López, lamentando el tiempo perdido y la merma de posibilidades de pelear por el podio en París el próximo 18 de julio.

La primera etapa del Tour de Francia dejó como mejor colombiano al antioqueño Sergio Higuita, del Education First, quien se acomodó en la octava plaza de la clasificación general a 0:18. Mismo tiempo de diferencia tuvieron Rigoberto Urán y Nairo Quintana (Arkea), ocupantes de los lugares 16 y 17 de la competencia gala, respectivamente.

La tercera etapa se disputará este lunes 28 de junio entre Lorient y Pontivy sobre 182 kilómetros de recorrido. Será una jornada en territorio llano con la primera oportunidad para los velocistas, quienes buscarán el triunfo del día. Habrá dos premios de montaña de cuarta categoría y un premio al esprint de categoría especial.

Tour de Francia 2021: clasificación general de los colombianos tras la etapa 2