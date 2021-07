Tour de Francia 2021, etapa 8: cómo quedó Richard Carapaz hoy en la general

Richard Carapaz no pudo responder a los ataques de Tadej Pogacar en la etapa 8 del Tour de Francia. El corredor ecuatoriano intentó seguirlo cuando este atacó a 40 kilómetros de meta; sin embargo, no aguantó su paso. No obstante, el corredor del Team Ineos todavía está en la lucha para pelear por el podio de la Grande Boucle.

Tras la exhibición del esloveno, Carapaz aparece sexto a 5:01, con miras en alcanzar a Alexey Lutsenko, tercero a 4:38 de la punta. No obstante, entre el ecuatoriano y esta plaza se encuentran también pedalistas como Rigoberto Urán (a 4:46) y Jonas Vingegaard (a 5:00).

1. Tadej Pogacar 29:38:25

2. Wout Van Aert a 1:48

3. Alexey Lutsenko a 4:38

4. Rigoberto Urán a 4:46

5. Jonas Vingegaard a 5:00

6. Richard Carapaz a 5:01

7. Wolco Kelderman a 5:13

8. Enric Mas a 5:15

9. David Gaudu a 5:52

10 Pello Bilbao a 6:41

Entretanto, el belga Dylan Teuns logró una victoria de prestigio, la segunda en el Tour de Francia, en la primera etapa alpina, al entrar en solitario en la meta de Le Grand Bornand, donde el esloveno Tadej Pogacar atacó al resto de los favoritos y se convirtió en el nuevo maillot amarillo.

El ciclista del Bahrein, que en 2019 se impuso en La Planche des Belles Filles, formaba parte de la escapada del día y logró sobrevivir al empuje de un Pogacar que atacó a casi 40 kilómetros para la meta, con dos puertos por delante, y distanció ampliamente a todos sus rivales en medio de una copiosa lluvia.