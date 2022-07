Tour de Francia 2022 - crono etapa 1: ¿Colombianos que participan?

Este viernes 1 de julio arranca oficialmente la edición 109 del Tour de Francia con la participación de tres ciclistas colombianos.

La jornada inaugural será una contrarreloj individual de 13.2 kilómetros por la calles de Copenhague, Dinamarca, en la que los especialistas empezarán a marcar diferencias en la clasificación general.

Colombia tendrá la representación de Daniel Felipe Martínez (INEOS Greandiers), Nairo Quintana (Arkéa Samsic) y Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost).

Los tres escarabajos del país parten como líderes de sus respectivas escuadras y tendrá como principal objetivo pelear los puestos de privilegio de la clasificación general.

Hora de salida de los colombianos en la crono del Tour de Francia:

Daniel Felipe Martínez, actual campeón nacional contrarreloj de Colombia, será el primer colombiano en entrar en acción sobre las 9:19 de la mañana.

El segundo escarabajo de Colombia en disputar la 'crono' será Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a las 9:28 A.M., mientras que Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) cerrará la participación nacional a la 10:35 de la mañana.

9:19 a.m.: Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers)

9:28 a.m.: Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

10:35 a.m.: Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost)