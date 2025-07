Tour de Francia 2025: colombianos en la clasificación general tras la etapa 15

💚 @mathieuvdpoel takes 20 points at the intermediate sprint. He is now trailing Jonathan Milan by only 41 points.



💚 @mathieuvdpoel prend 20 points au sprint intermédiaire. Il ne comte plus que 41 points de retard sur Jonathan Milan.#TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/llPmJHg0Xi