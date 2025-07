Movistar sufre en el Tour de Francia sin Nairo Quintana: figura se lamenta

"He sufrido mucho, sabíamos que estos días iban a ser duros. Espero que me cuesten menos las etapas de montaña pura. Me he encontrado bien y el equipo ha vuelto a hacer un buen trabajo. Ha sido un final muy rápido, espero responder mejor en los próximos días. Esta pérdida de tiempo no es asumible, pero hay que aceptarlo y ver qué se puede hacer mañana en la crono, que será importante. Las cronos me cuestan, a ver cómo la termino."