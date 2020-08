Tour de Francia: a qué hora inicia la transmisión por Antena 2, etapa por etapa

Todo listo para el inicio del Tour de Francia por Antena 2. La carrera más importante del ciclismo mundial la puede seguir a través de la cadena deportiva de RCN Radio entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, con el análisis y las emociones, días tras día, acompañando a los diez ciclistas colombianos que hacen parte de la carrera.

Con la experiencia y el profesionalismo que la caracteriza, Antena 2, Antena2.com y el canal de Antena 2 en Youtube transmiten las 21 etapas de la ronda gala, que en este 2020, por primera vez, tendrá a un ‘escarabajo’ defendiendo el título de la competencia, gracias a lo hecho por Egan Bernal en la temporada 2019.

Tour de Francia: ¿a qué hora inicia la transmisión por Antena 2 en Colombia?

La mayoría de las etapas del Tour de Francia inician en Antena 2 a las 8:00 am, hora Colombia, con excepción de cuatro jornadas. El sábado 29 de agosto (etapa 1) la transmisión arranca a las 7:30 am; el sábado 5 de septiembre (etapa 8) a las 7:00 am, al igual que el domingo 6 de septiembre (etapa 9). La penúltima jornada, es decir, el 19 de septiembre (etapa 20) también irá en el horario de las 7:00 am cuando se dispute la contrarreloj. Cabe recordar que el 7 y el 14 de septiembre no hay transmisión de Antena 2 debido a que son jornadas de descanso en la competencia.

¿Quiénes integran el equipo de Antena 2 que transmite el Tour de Francia?

Como ha sido costumbre, Héctor Urrego Caballero, Héctor Palau Saldarriaga y Jairo Chaves Ávila son los encargados de comentar y analizar el Tour de Francia por Antena 2. La narración está a cargo de Rodrigo Vásquez Valencia, ‘Rocky 1’, y Ferney Cardona Ocampo, el ‘Señor Café’. Los dos son los encargados de relatar kilómetro a kilómetro las incidencias que dejan las 21 etapas de la ‘grande boucle’.

¿Como puedo sintonizar Antena 2 para escuchar el Tour de Francia 2020?

Si está en Bogotá, puede escuchar la transmisión de Antena 2 por los 650 am; en Medellín a través del 670 am y en Cali por los 1030 am. También en Cúcuta (1210 am) y Armenia (1400 am) gracias al sistema de La Cariñosa. Para el resto del país y el mundo, el Tour de Francia lo puede escuchar en Antena2.com y el canal oficial de Antena 2 en Youtube.