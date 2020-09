La lucha en el Tour de Francia se mantiene por el maillot amarillo y los colombianos siguen resistiendo cada uno de los obstáculos para poder ascender en la clasificación individual. Tras cinco jornadas pedaleando, el desgaste se comienza a ver, por eso los cuidados en cada una de las etapas son mayores.

Tour de Francia: clasificación general de los colombianos tras la etapa 5

Los colombianos no quieren correr el riesgo de desgastarse en la primera semana, para sí estar en muy buenas condiciones en las demás. No obstante, están alerta de cualquier salida que haya en el pelotón y en la quinta fracción no fue la excepción, pese a que en el papel no era para escaladores.

La etapa 5 fue más hecha para velocistas o 'clasicomanos', sin embargo, los ciclistas se defendieron para evitar caídas, fugas, vientos cruzados, etc.

Tras un recorrido de 183 kilómetros entre Gap y Privas, los protagonistas vivieron un largo descenso para contar con un final de dos premios de cuarta sin mayor riesgo y un falso plano que se definió en embalaje.